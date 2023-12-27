تركيا تشن 70 هجوما جويا ضد مسلحين أكراد في العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، إن الهجمات الجوية التركية ضربت 71 هدفًا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق، ردا على الاشتباكات الدموية التي وقعت مطلع الأسبوع.

وقال وزير الدفاع التركي يشار جولر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة "تم تحييد 59 إرهابيا نتيجة للهجمات الجوية والاشتباكات"

وتستخدم أنقرة مصطلح "تحييد" غالبا للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو اعتقالهم من حزب العمال الكردستاني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، والذي يوثق أعمال العنف في سوريا منذ عام 2011، إن تركيا ضربت 48 هدفا في شمال شرق سوريا خلال 48 ساعة.

وقال المرصد، إن القوات المسلحة التركية تركز ضربات الطائرات المسيرة على البنية التحتية مثل المستشفيات ومحطات الوقود والمطاحن والصوامع ومنازل المدنيين مما تسبب في خسائر فادحة.

وأضاف المرصد، أن بعضا من هذه المراكز تعرضت للتدمير بشكل كامل، مما أودى بحياة 20 مدنيا.

وكانت تركيا، شنت عملية عسكرية في المناطق الحدودية داخل العراق وسوريا، بعدما قالت إن الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 جنديًا تركيا يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع في أنقرة اليوم الأربعاء، إنه تم تكثيف العمليات على مدار الـ36 ساعة الماضية، متعهدا بالانتقام " للشهداء".