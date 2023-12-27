تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو لرأس حمار ميت تم وضعه بين قبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، من قِبَل مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء.



وأثار التدنيس ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت محافظة القدس، في بيان، إن «أحد المستوطنين اقتحم مقبرة باب الرحمة وعلق رأس حمار على أحد القبور».





مستوطن يقتحم مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، ويضع بين قبور المسلمين رأس حمار مقطوع، وحراس المسجد الأقصى يلاحقونه حتى وادي حلوة في بلدة سلوان. pic.twitter.com/pH0NSAAvPg — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) December 27, 2023



وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها «ألقت القبض على مشتبه يبلغ من العمر 35 عاماً من سكان جنوبي إسرائيل في البلدة القديمة بالقدس، للاشتباه بأنه كان ينوي انتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار، في مقبرة إسلامية بالقرب من البلدة القديمة».



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أشارت شرطة الاحتلال إلى إلقاء القبض على المشتبه به، مدعية أنه «من ذوي الاحتياجات الخاصة».



ولفتت إلى «إحالة المستوطن إلى التحقيق في مديرية دافيد بشبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام»، بحسب ما جاء في البيان.





القبض على مشتبه به من الجنوب بتعليق رأس حمار بمقبرة اسلامية بالقدس



خلال الساعة الأخيرة، القى افراد الشرطة في لواء أورشليم القدس القبض على مشتبه به (35 عامًا، من سكان الجنوب) ، للاشتباه في أنه كان ينوي انتهاك النظام من خلال تعليق رأس حمار في المقبرة الاسلامية بالقرب من pic.twitter.com/zIXjIo0s11 — شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) December 27, 2023



واعتدى مستوطنون إسرائيليون مراراً في السنوات الماضية على مقبرة باب الرحمة، في حين لم تعلق شرطة الاحتلال الإسرائيلي رسمياً على الاعتداء.



ومقبرة باب الرحمة هي من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة القدس. وتحوي المقبرة العديد من قبور الصحابة، بمن فيهم عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس.



وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة، ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 311.



ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة، فاقم الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.