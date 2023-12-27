أوكرانيا تحقق بشأن مزاعم بإطلاق جنود روس النار على أسرى حرب

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فتح ممثلو الادعاء في أوكرانيا تحقيقا جديدا، اليوم الأربعاء، بشأن إطلاق جنود روس النار على أسرى حرب أوكرانيين.

ويتعلق التحقيق بواقعة جرت في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا في وقت سابق الشهر الجاري، حيث تم أسر ثلاثة جنود أوكرانيين قرب روبوتين، وتردد أنه جرى إطلاق النار عليهم بعد فترة قصيرة.

وأفادت تقارير بأن المقطع المصور التي يوضح إطلاق النار متاح عبر الإنترنت.

ويجري أيضا التحقيق بشأن مقطع مصور ظهر في مطلع ديسمبر يتعلق بإطلاق النار على أسرى حرب قرب ستيبوف بمنطقة دونيتسك.

وترد تقارير متكررة عن إساءة معاملة أسرى حرب أوكرانيين.

ووثقت الأمم المتحدة حالات إساءة معاملة سجناء حرب روس أيضا.