الفتيات الأفغانيات في مدارس سرية تحت حكم طالبان

بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان، منعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس ولم يتم السماح إلا للأطفال حتى الصف السادس بمواصلة تعليمهم الابتدائي.

ونتيجة لذلك، أنشئت مدارس سرية للفتيات بمختلف أنحاء أفغانستان؛ لمواصلة التعليم للاتي تم حرمانهن من مواصلة الدراسة، بموجب مرسوم صادر عن حركة طالبان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، أن منظمة "سحر" غير الربحية ومقرها "سياتل" بأمريكا، تدعم العشرات من تلك المدارس السرية بمختلف أنحاء أفغانستان.

وكانت المنظمة تنشط في مجال التعليم، خلال الحكومة السابقة أيضا، حيث تم إقامة مدارس للفتيات بما في ذلك مدارس ليليلة كبيرة في شمال أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن شينكاي حكيمي رئيسة مجلس إدارة المنظمة، قولها إن عودة نظام طالبان وحرمان الفتيات من التعليم له أثر مدمر.