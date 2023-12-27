قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن «مصر صمدت بقوة كبيرة في 2023»، لافتًا إلى أن المسيرة الإصلاحية للدولة استمرت رغم الأوضاع غير المستقرة بالعالم والإقليم.

وتوقع خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، استمرار مصر في مسيرة الإصلاح خلال العام المقبل، لأن المشروعات القومية المصرية وتجديد الفكر الديني لم يتوقف.

وذكر أن 2023 شهد استمرار عوامل الإصلاح في مصر والسعودية والأردن والمغرب ودول الخليج، قائلًا إن العام الجاري شهد إضافة فكرة «السلام» للمنطقة.

واستشهد بالأنباء المتداولة على مدار العام حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فضلًا عن إدخال الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقيات أمنية عالية بعض الشيء.

وعلى المستوى العالمي، رأى المفكر السياسي أن «2023 ليس عام الأخبار الطيبة»، مستشهدا بفشل أوكرانيا في الهجوم المضاد على روسيا، وأزمة غزة التي تعطي الشرق الأوسط نقطة التهاب كبيرة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن «النظام العالمي شهد استمرارًا في فكرة الصعود الصيني، إضافة إلى بداية للصعود للهندي»، متوقعًا زيادة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في 2024.