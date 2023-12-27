وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى منفلوط والوحدات الصحية

فاجأت حملة مكبرة من مديرية الشئون الصحية بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، العاملين بمستشفى الصحة الإنجابية والإدارات الصحية بمركز منفلوط، لتفقد سير العمل.

جاءت الحملة بمشاركة مديري الإدارات الفنية بالمديرية في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حيث قامت الحملة بفحص دفاتر الحضور والانصراف والأدوية وتذاكر الدخول والخروج ونوبتجيات الأطباء وطاقم التمريض وحالة نظافة المستشفى وقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، والعناية والمعامل والمبتسرين والأطفال والأقسام الداخلية بالمستشفى والعمليات.

وكشف الدكتور عصام نبيل، مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية والحوكمة، عن أن الحملات المكبرة التي تقوم بها مديرية الصحة خاصة بالفترات المسائية لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات، خاصة في فصل الشتاء وزيادة أعداد المرضى المترددين في الفترات المسائية؛ ما يتطلب انضباط العمل.

وأضاف مدير المتابعة، أن الحملة يشارك فيها كل القطاع وتكون يوميا مفاجئة لجميع المنشات الطبية وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى محمود مدير إدارة الطوارئ، ودكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة، ودكتورة لمياء أحمد مدير إدارة مكافحة العدوى ودكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية، ودكتورة مي الشرقاوي نائب مدير شئون مقدمي الخدمة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، ومن المكتب الفني دكتورة عفاف نجاح ودكتور محمد عرفة.

وأكد مدير المتابعة أنه خلال جولته قام وكيل وزارة الصحة ومرافقوه بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية المخصصة بالمتابعة.



من جانبه وجه الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، رسالة لجميع الأطباء بأن أى طبيب مكلف بنوبتجيه في المستشفى وغير متواجد سيتم إغلاق عيادته الخاصة وتشميعها.