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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:43 ص

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أسماء ثلاثة من جنوده قال إنهم قتلوا في معارك بشمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 161 قتيلا.

كان هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر قادمة.

وأضاف هاليفي في خطاب متلفز مساء الثلاثاء أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان ضد الجناح العسكري لحركة حماس يدور في بيئة "معقدة".

وقال هاليفي: "لذلك، ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة، حتى يتم الحفاظ على الإنجاز مع مرور الوقت".

وأضاف: "لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي لمنظمة إرهابية، باستثناء القتال المستمر والحازم"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية "مصممة جدا جدا".

وتابع: "سنصل أيضا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعا أو شهورا".

وشدد هاليفي على أن الجيش الإسرائيلي على وشك الانتهاء من تفكيك كتائب حماس في شمال قطاع غزة.

وقال: "نركز جهودنا حاليا في جنوب قطاع غزة في خانيونس والمخيمات المركزية، وأكثر من ذلك".


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