أسامة الأزهري: حملي على الأعناق في إندونيسيا كان رسالة حب وتكريم لشعب مصر

وجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، نصيحة للمشاهدين في بداية العام الجديد؛ قائلا إن عليهم اغتنام الأوقات والفرحة بالزمن.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الشأن الديني متشعب ويمتد لكل أمور الحياة، ويكون في بعض الأحيان مفتاح لكثير من الأزمات.

وذكر أنه تنقل بين 22 دولة في 2023 لتعزيز التواجد المصري الأزهري في العالم، لافتا إلى أن إندونسيا من الدول التي تعتز بمصر، وتقدر الأزهر وهي أكثر دولة ترسل مبعوثين للأزهر الشريف.

وعلق على مشهد حمله على الأعناق في إندونيسيا، قائلا: «هذه رسالة حب وتكريم لشعب مصر في صورة شخص أسامة الأزهري».