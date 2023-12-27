جنرال إسرائيلي سابق: الأمريكيون لا يمنحونا ما نطلبه ومخازن الأسلحة شبه فارغة

أكد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية لم تعط الجيش الإسرائيلي كل ما يطلبه من أسلحة لاستكمال الحرب الدائرة على قطاع غزة.



وأجرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تعط تل أبيب كل ما تطلبه من أسلحة، وأن مخازن الأسلحة في بلاده شبه فارغة.



وشدد الجنرال إسحاق بريك، على أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار الحرب في غزة يعني استمرار نقل إدارة بايدن، للسلاح إلى تل أبيب، محذرا من أن الوضع العسكري سيكون أكثر تعقيدا بكثير في حال دخول إسرائيل في حرب متعددة الجبهات أو حرب إقليمية، وفقا لوكالة سبوتنيك.



وأوضح الجنرال بريك، أن "الجيش الإسرائيلي يعترف للمرة الأولى بأن حركة حماس لم تهزم في هذه المرحلة من الحرب، وأن الجيش سيغير من استراتيجيته أو يستعد لإجراء تغيير استراتيجي في قطاع غزة"، مشيرا إلى صعوبة القضاء على "حماس" لأنه لن يتحقق هذا الأمر، وأنه "كان من الممكن فهم ذلك منذ وقت طويل"، على حد قوله.



ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا يقضي بشراء طائرات أو مروحيات من نوع "أباتشي".



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا للحصول على طائرات "أباتشي"، مضيفة أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن من أجل جلب المزيد من تلك المروحيات.