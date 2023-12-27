سامح الصريطي عن زواجه من المطربة حنان: حسيت أننا ينفع نختم حياتنا مع بعض

أعرب الفنان سامح الصريطي، عن سعادته البالغة؛ بفرحة الجمهور عقب إشهار خبر زواجه من ‏المطربة المعتزلة حنان، قائلا: «إذا كان إعلان خبرنا يسعد الناس بهذا الشكل؛ أنا كنت أعلنته من ‏زمان، إحساس لطيف لم أتوقعه».‏

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ‏المذاع عبر شاشة «‏DMC‏» مساء الثلاثاء، إلى مقابلة الغالبية العظمى من الجمهور وقع الخبر ‏بالتهنئة والفرحة، قائلا: «بالبداية كان الجميع يعاملنا من منظور فنان ومطربة، الآن نتعامل ‏كالأهل الجميع يتهافت على المباركة لنا».‏

ولفت إلى مقابلته طلبات ابنته بالزواج عقب وفاة والداتها بالرفض الدائم، قائلا: «كنت سعيدا في ‏وحدتي، لكن مواصفات حنان حسيت فيها أنها ممكن تكون رفيقة ما تبق من عمري، حب ‏اتسرسب بعقل - ليس بمراهقة أو اندفاع- وحسيت معاها أننا ينفع نختم حياتنا مع بعض».‏

ونوه إلى اقتصار زف خبر زواجهما على العائلة والأهل والأصدقاء، قائلا: «لم نعلن أمام الرأي ‏العام، حبينا نعيش حياتنا في هدوء وسلام»، لافتا إلى شعوره بالانزعاج في بادئ الأمر من انهيار ‏حياة الهدوء بعد إعلان خبر الزواج.‏