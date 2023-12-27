سامح الصريطي عن زواجه من المطربة حنان: حسيت أننا ينفع نختم حياتنا مع بعض

أعرب الفنان سامح الصريطي، عن سعادته البالغة؛ بفرحة الجمهور عقب إشهار خبر زواجه من المطربة المعتزلة حنان، قائلا: «إذا كان إعلان خبرنا يسعد الناس بهذا الشكل؛ أنا كنت أعلنته من زمان، إحساس لطيف لم أتوقعه».
وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى مقابلة الغالبية العظمى من الجمهور وقع الخبر بالتهنئة والفرحة، قائلا: «بالبداية كان الجميع يعاملنا من منظور فنان ومطربة، الآن نتعامل كالأهل الجميع يتهافت على المباركة لنا».
ولفت إلى مقابلته طلبات ابنته بالزواج عقب وفاة والداتها بالرفض الدائم، قائلا: «كنت سعيدا في وحدتي، لكن مواصفات حنان حسيت فيها أنها ممكن تكون رفيقة ما تبق من عمري، حب اتسرسب بعقل - ليس بمراهقة أو اندفاع- وحسيت معاها أننا ينفع نختم حياتنا مع بعض».
ونوه إلى اقتصار زف خبر زواجهما على العائلة والأهل والأصدقاء، قائلا: «لم نعلن أمام الرأي العام، حبينا نعيش حياتنا في هدوء وسلام»، لافتا إلى شعوره بالانزعاج في بادئ الأمر من انهيار حياة الهدوء بعد إعلان خبر الزواج.