فيتنام: الجفاف ونقص المياه ربما يضربان منطقة زراعة البن

ذكرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في بيان أن الجفاف ونقص المياه لفترة طويلة، ربما يضربان المنطقة الرئيسية لزراعة البن، في فيتنام، في الفترة من مارس إلى يونيو، ومن المرجح أن يستمر تأثير ظاهرة "النينو" المناخية حتى أوائل عام 2024 .

وأصدرت الوزارة توجيهات للحكومات المحلية والمرافق الحكومية، في المرتفعات الوسطى، التي يزرع فيها البن، إلى ضمان إمداد المياه للإنتاج الزراعي، خلال الموسم الجفاف، العام المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وربما يتراجع منسوب المياه، في الأنهار بالمنطقة، وينخفض بواقع 40% إلى 50%، وهو أقل من المتوسط التاريخي.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، قد ذكرت في توقع على المدى الطويل في وقت سابق هذا الشهر أن هطول الأمطار في غير موسمها، وفي وقت مبكر، من المتوقع أن يكون أقل احتمالا في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية، من العام المقبل، حتى منتصف مايو.

ومن المتوقع حدوث جفاف في الجزء الشمالي من المرتفعات الوسطى في الفترة من أبريل حتى يونيو المقبلين.