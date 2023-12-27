مصدر بمنظمة التحرير الفلسطينية: 4 شروط لانضمام حماس إلينا

كشف مصدر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تفاصيل بشأن الاجتماع المطول الذي عقدته اللجنة في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.



وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إن الاجتماع بحث إمكانية انضمام حركة حماس للمنظمة التي تعد الممثل الرسمي للفلسطينيين ومنها انبثقت السلطة الفلسطينية.



وأضاف أن المنظمة لديها أربعة مطالب يجب على حركة حماس الموافقة عليها للدخول إلى أطرها المختلفة، مثل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي.



ووفقا للمصدر، فقد طلب المجتمعون من حركة حماس تحديد موقف واضح من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 كشرط أول.



أما الشرط الثاني، فهو الالتزام بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والتقيد بالتزامات المنظمة المختلفة، علما بأن المنظمة هي من وقعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل.



وكان الشرط الثالث الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل الصراع وكمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني.



وأضاف المصدر أن الشرط الرابع هو التأكيد على أن كافة أشكال النضال هي حق طبيعي لللشعب الفلسطيني؛ لكن في هذه المرحلة فإن المقاومة الشعبية هي الشكل المناسب والملائم.



ووفقا للمسئول الفلسطيني، فإن هذه الشروط يجب أن توقّع عليها حماس، وبعدها يتم بحث ملف انضمامها إلى منظمة التحرير وأطرها.