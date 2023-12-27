ألمانيا: تأجيل الحكم في النزاع بشأن براءات اختراع لقاح كورونا بين كيورفاك وبيونتيك

أرجأت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم، كما كان متوقعا، في النزاع حول براءة الاختراع الخاص بلقاح كورونا بين شركتي كيورفاك وبيونتيك الألمانيتين.

وتتهم كيورفاك منافستها بيونتيك بانتهاك قانون براءة الاختراع، وترغب في إثبات حقها في الحصول من بيونتيك على تعويض عن هذا الضرر. وفي المقابل، تنفي بيونتيك الاتهام.

وقالت المحكمة في حيثيات التأجيل اليوم إن النزاع القضائي سيتم تعليقه لحين بت المحكمة الاتحادية في الوضع القانوني لبراءة الاختراع المتنازع عليها.

وكان من المنتظر بالأساس أن تصدر المحكمة في دوسلدورف حكمها غدا الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع قضت الأسبوع الماضي ببطلان براءة اختراع كيورفاك وأيدت الدعوى المقدمة من بيونتيك - مقرها ماينتس. وعلى إثر ذلك، أعلنت كيورفاك اللجوء للمحكمة الاتحادية لاستئناف الحكم الصادر من محكمة براءات الاختراع.

كانت كيورفاك تقدمت بطلب للحصول على براءة الاختراع المتنازع عليها في عام 2007 وقام مكتب براءات الاختراع الأوروبي بمنح هذه البراءة لكيورفاك لـ 20 دولة في عام 2010؛ وتتعلق هذه البراءة بعملية التغلب على عيوب اللقاحات التي تعتمد على جزيئات الحمض النووي الريبوزي وزيادة فعاليتها.

وأقامت كيورفاك دعوى ضد بيونتيك في يوليو من العام الماضي، طالبت فيها بـ "تعويض عادل"، عن انتهاك عدد من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها مشيرة إلى أن هذه الأفكار جرى استخدامها من جانب بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر، غير أن كيورفاك لم تذكر مبلغا محددا للتعويض.

ونفت بيونتيك الاتهامات وقالت إن عملها "أصلي"، وتقدمت بشكوى أمام المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع في ميونخ حيث طالبت بإعلان بطلان براءة الاختراع الخاصة بشركة كيورفاك مشيرة إلى أنها لا تستند إلى اختراع.

وكانت بيونتيك اعترضت على أربعة حقوق ملكية أخرى أو طالبت بحذفها من دعوى التعويض لكن المحكمة في دوسلدورف قضت في نهاية سبتمبر الماضي بتعليق هذه الإجراءات انتظارا لصدور قرارات بهذا الخصوص من جانب السلطات المعنية ببراءات الاختراع.