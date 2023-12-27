وزير الزراعة: بورسعيد حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن محافظة بورسعيد تشهد العديد من التوسعات الكبرى بالأنشطة الزراعية ونشاطات الإنتاج الحيواني والسمكي خلال الآونة الأخيرة.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد»، على هامش الجولة التفقدية للمحافظة والتي تأتي ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، إلى توسع الوزارة مؤخرا في تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين المنتفعين وواضعي اليد.

ولفت إلى تحقيق المحافظة الاكتفاء الذاتي بالعديد من المنتجات بالقطاعات الزراعية والصناعية، موضحا أن الجولة شهدت لقاءات متنوعة لعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والأراضي الزراعية، والمجازر ومصانع الأسماك المملحة، متوجها بالشكر إلى القيادة السياسية على دعم المشروعات الزراعية بجميع محافظة.

وسلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ الثلاثاء، 127 عقدا للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق «سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير» تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.