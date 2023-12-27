حقق الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، رقما قياسيا خلال جولة «البوكسينج داي» في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفيه في شباك أستون فيلا.

وسجل جارناتشو هدفين لمان يونايتد في شباك فيلا، في الدقائق 59 و71، على الترتيب، ضمن أحداث الجولة 19 في الدوري الإنجليزي.

وفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات على «إكس»، أصبح اللاعب الأرجنتيني بعمر 19 عاما و178 يوما، أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في جولة «البوكسينج داي» في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا مايكل أوين لاعب ليفربول السابق.

إذ سجل لاعب الريدز السابق هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد، بعمر 20 عامًا و12 يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الشاب الأرجنتيني، تم تصعيده لفريق اليونايتد الأول في صيف 2022، وشارك في الموسم الحالي في الدوري في 17 مباراة، سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

يذكر أن جولة «البوكسينج داي»، هي الجولة التي تلعب في اليوم التالي ليوم عيد الميلاد «25 ديسمبر».