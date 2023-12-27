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محافظ الإسكندرية يلتقي وفدا من مجلس نقابة الصحفيين

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 11:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 11:34 م

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمكتبه، وفدا من مجلس النقابة العامة للصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وكيل المجلس، وشيرين العقاد عضو النقابة الفرعية بالإسكندرية.

جاء ذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي في أقرب وقت، فضلًا عن عدد من الملفات والقضايا الأخرى.

من جانبه وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوة لمحافظ الإسكندرية للاجتماع مع أعضاء نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لبحث العديد من الملفات والقضايا المجتمعية فضلًا عن الملفات المتعلقة بالجماعة الصحفية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للصحفيين وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي في المجتمع وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.


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