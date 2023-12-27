 استطلاع: معظم سكان التشيك لا يتوقعون تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا بـ2024 - بوابة الشروق
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استطلاع: معظم سكان التشيك لا يتوقعون تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا بـ2024

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 8:52 م

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة "ميديان" لصالح محطة "راديو جورنال" التابعة لإذاعة براغ، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 72% من سكان جمهورية التشيك لا يتوقعون إبرام اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا العام المقبل.

وقالت أغلبية بسيطة من المشاركين في الاستطلاع الذي جرى خلال شهر ديسمبر الجاري، بواقع 51%، إنها ترجح مواصلة دول مثل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بنفس المستوى في 2024.

وتشير نتائج الاستطلاع أيضا إلى أن نحو ثلثي سكان التشيكي لا يساورهم خوف من توسع الصراع بين دولة الاحتلال وغزة إلى خارج المنطقة.

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