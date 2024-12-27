قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال كانت خطوة جيدة جدًا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن من اجتمعهم معهم مدبولي يمثلون أغلب القطاع الخاص في مصر، بغض النظر عن الملاحظات التي قد تُثار ضد بعضهم.

وأوضح أن شيئًا لم يحدث في المجتمع بعد الحديث الواضح لرجال الأعمال، مشدّدًا على أهمية أن تتاح لهم فرصة الحديث دائمًا عن الوضع الاقتصادي لتحقيق مصالح الجميع، كلٌ في مجال تخصصه.

وتابع: «إحنا ليه حساسين من الكلام ده؟.. أول مرة نشوف الحكومة بتسمع.. طول الوقت بنشوف الحكومة هي اللي بتكملنا.. إيه اللي انتقص من الدولة لما الناس دي اتكلمت».

وأكَّد أن أهم نقطة أثيرت في هذا الحوار تتمثل أن هناك اقتناعًا من الدولة بضرورة القطاع الخاص، حيث تم التوصل إلى يقين بأن القطاع الخاص يجب أن تكون نسبته 70% وليس 30% من الاقتصاد.

وشدد على أن الحكومة يجب أن تكون منظِّمًا وليس منافسًا للقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة يجب أن تخرج تمامًا من المشروعات.