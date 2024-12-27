نصيحة أسطورة ليفربول لصلاح

قدم أسطورة نادي ليفربول إيان راش نصيحة هامة للنجم المصري محمد صلاح.

وقال راش في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: "أود أن يمدد محمد صلاح عقده مع النادي، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكنني متأكد أن كل جماهير ليفربول ستسعد كثيرًا إذا قرر البقاء".

واسترجع إيان راش موقفًا مشابهًا عاشه خلال مسيرته الكروية، حيث قرر الرحيل عن ليفربول إلى ليدز يونايتد بحثًا عن فرصة أكبر للعب بانتظام.

وأضاف: "لقد رحلت لأنني كنت أرغب في اللعب بشكل مستمر، لم أكن أريد الجلوس على مقاعد البدلاء ومشاهدة المباريات".

وتابع أسطورة لفيربول: "عندما رأيت أداء فاولر وكوليمور، أدركت أنهما يقدمان مستويات رائعة، وقررت المغادرة للاستمتاع بكرة القدم".

وأكد راش أن موقف صلاح مختلف تمامًا عن حالته حينها، قائلاً: "محمد صلاح لم يصل بعد إلى مرحلة الجلوس على مقاعد البدلاء، لذا لا أرى أي سبب يدفعه للرحيل الآن".