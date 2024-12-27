شدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، نصر الدين عامر، على استمرار عملياتهم العسكرية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة، في ظل «المماطلة وعدم الجدية» الإسرائيلية تجاه التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشار خلال تصريحات لشبكة «الجزيرة الإخبارية»، ليلة الجمعة، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على اليمن استهدفت البنى التحتية، لافتا إلى وجود مسؤولين أمميين في مطار صنعاء أثناء الغارات التي أدت إلى إصابة بعضهم.

واستنكر الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة التي وصفت المواقع المستهدفة بأنها منشآت عسكرية، قائلا: «سنرد السن بالسن والعين بالعين وعملياتنا ستستمر لإسناد غزة وسنزيد إصرارا وعزيمة بعد التصعيد الإسرائيلي على بلدنا؛ بزيادة العمليات وتصعيدها، والمختلف هذه المرة سيكون من قبلنا».

وأشار إلى نجاحهم في تطوير أسلحة منها صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة تجاوزت الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتعهد بتصعيد العمليات ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اليمن، قائلا إن: «الرد قادم ولن نتوقف»، مشيرا إلى أن الأهداف التي ضربتها إسرائيل سبق استهدافها سابقا، باستثناء مطار صنعاء.

وكان الحوثيون أعلنوا، في بيان سابق يوم الخميس، مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 40 آخرين في الغارات الإسرائيلية، واصفين إياها بـ «العدوان الوحشي»، متوعدين بالانتقام.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين في مطار صنعاء، موانئ الحديدة، ومحطات الطاقة