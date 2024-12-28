صحة غزة: إسرائيل حكمت على المرضى والمصابين بالموت الحتمي

قال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنّ المرضى المتواجدين في شمال قطاع غزة وضعهم مأساوي وبعضهم فارق الحياة، مشددًا على أن هناك أكثر من ألف شهيد في صفوف الكوادر الطبية بقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أنّ ما يجري في مستشفى كمال عدوان وصمة عار على جبين الإنسانية ويعكس فشل المنظمات الدولية في حماية المستشفيات.

ونوه بأن الاحتلال دمر 140 سيارة إسعاف ومعظم مستشفيات قطاع غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل حكمت على جميع المرضى والمصابين في قطاع غزة بالموت الحتمي.

وتابع: «ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية ونناشد الصليب الأحمر بالتدخل العاجل.. لا نعلم مصير الكوادر الطبية في كمال عدوان وعلى رأسهم مدير المستشفى د. حسام أبو صفية».

ولفت إلى أنّ الوضع في مستشفى كمال عدوان غزة تجاوز جميع الخطوط الحمراء في الأنظمة والقوانين الدولية، مؤكدا أنّ الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية في قطاع غزة بشكل يومي.