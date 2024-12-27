في عام 2024، انتشرت صور وثقت لحظات إنسانية مؤثرة وأحداثاً بارزة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الصور بمثابة مرآة تعكس أبرز ملامح العام، من الكوارث والأحداث التاريخية إلى لحظات الأمل والصمود، مما جعلها تترك بصمة لا تُنسى في الذاكرة، وتعكس واقع هذا العام بكل تقلباته من فرح وحزن.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير أبرز الصور واللقطات لأحداث أثارت تفاعلاً كبيراً في عام 2024.





زينة رمضان في حرب غزة

بينما كانت غزة المنكوبة غارقة في أحزانها جراء استشهاد الآلاف من بينهم النساء والأطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع، شقت طفلتان فلسطينيتان عتمة الخيام بفوانيس رمضان في مشهد يعكس الدفء والطمأنينة والتشبث بالحياة والأمل وسط الخراب والدمار، مما لاقى تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم بلا إنترنت!

هل تخيلت حياتك بلا إنترنت؟ أصبحت هذه الجملة حقيقة في 2024 بعدما استيقظ العالم على عطل فني في «مايكروسوفت»، أدى إلى انقطاع الخدمة على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية حول العالم، وتعطيل الخدمات البنكية والبورصات العالمية. وأثار هذا العطل قلقًا عالميًا حول هشاشة التكنولوجيا وتساؤلات عن مصير العالم في حال انقطاع الخدمة لأي سبب كان، وعن البدائل المتاحة للتواصل.

طائرة تخترق كسوف الشمس

في لقطة نادرة ومذهلة من ولاية إنديانا الأمريكية، التُقطت صورة لطائرة تعبر بالقرب من الكسوف الكلي للشمس في مدينة بلومنجتون، لتوثق هذه الصورة تطور الظاهرة الفلكية المدهشة.

افتتاح أولمبياد باريس والعشاء الأخير

أثار مشهد فني في افتتاح أولمبياد باريس 2024 جدلاً واسعًا، خاصة بعد تشبيه البعض له بمحاكاة ساخرة للوحة "العشاء الأخير" لدافنشي، حيث ظهر شخص مطلي بالأزرق على طاولة محاطًا بفنانين ومغنية، ولكن مع تصاعد الانتقادات، أوضح المنظمون أن المشهد مستوحى من أسطورة الإله ديونيسوس، وتم حذف الفيديو من "يوتيوب" مع تقديم اعتذار عن الاختيار غير الموفق.

بركان جبل روانج الإندونيسي

في مشهد مهيب، خطفت صور ثوران بركان جبل روانج الإندونيسي الأنظار، حيث تصاعدت الحمم البركانية وأعمدة الرماد في آن واحد، وكأنها لوحة فنية مرسومة، وكانت السلطات الإندونيسية قد أخلت أكثر من 11,000 شخص تحسبًا لأي كوارث، لكنها لم تُسجل أي وفيات أو إصابات.

محاولة اغتيال دونالد ترامب

بوجه ملطخ بالدماء، وقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد محاولة اغتيال فاشلة في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، رافعًا قبضته بتحدٍ، وسط حراسه ومؤيديه، ولكنه نجا أيضًا بعد محاولتين اغتيال، ليفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض على حساب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

فيضانات إسبانيا وغرق فالنسيا

في أكتوبر الماضي، التُقطت صورة لامرأة في مدينة فالنسيا الإسبانية وهي تشاهد من شرفتها الفيضانات التي غمرت شوارع المدينة جراء عاصفة "الهطول البارد"، التي أسفرت عن 500 ملم من الأمطار خلال 8 ساعات، وحصل المشهد المأساوي على تفاعل كبير على "السوشيال ميديا"، حيث ظهر يعكس قوة الكوارث الطبيعية، وكأن المدينة تنهار أمام عيني المرأة.

عصا السنوار وحكايات الأحرار

أصبحت عصا السنوار التي ألقاها الشهيد يحيى السنوار، الرئيس السابق لحركة حماس، على طائرة الدرون التي دخلت المبنى الذي تحصّن به لتصور اللحظات الأخيرة من حياته، أيقونة جديدة لأحرار العالم وأبطال المقاومة. كما كشفت هذه اللقطة أكاذيب الاحتلال بشأن اختباء السنوار تحت الأرض واحتمائه في الرهائن، بعدما أعلن جيش الاحتلال العثور عليه صدفة بعد بحث مكثف على مدار عام، ونشر آخر فيديو قبل استشهاده وهو يقاتل حتى الرمق الأخير رغم الإصابة البالغة والنزيف في يده اليمنى.

الاحتفال بالمولد النبوي على متن سفينة إسرائيلية

بالأضواء الخضراء، أحيت جماعة الحوثي ذكرى المولد النبوي الشريف بطريقة خاصة على متن سفينة "جلاكسي ليدر" التابعة لرجل أعمال إسرائيلي، والتي تحتجزها الجماعة في البحر الأحمر؛ مناصرة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، في خطوة منها لمنع السفن من الوصول إلى موانئ الاحتلال.

جد روح الروح

سيطرت حالة من الحزن على رواد "السوشيال ميديا" عقب استشهاد خالد نبهان، المعروف إعلاميًا بلقب "جد روح الروح"، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وقد أثار الجد في مشهد مؤثر وهو يحتضن ويقبل حفيدته الشهيدة التي لم تتجاوز الست سنوات، تعاطفًا كبيرًا، وأصبح رمزًا للألم الفلسطيني، لينعاه الرواد بأنه استشهد ليلاقيها أخيرًا.

تحطم طائرة رئيس إيران

في حادث أثارت حوله تكهنات بأنه مدبر، لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي كان يُعتبر خليفة محتملًا للمرشد علي خامنئي، حتفه في تحطم مروحية بمنطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان، ليصبح ثاني رئيس إيراني يلقى حتفه بشكل مأساوي بعد محمد علي رجائي.

مقتل حسن نصر الله وشكوك حول حياته

أثار مقتل حسن نصر الله، أمين عام حزب الله في لبنان، تساؤلات عديدة حول الاختراقات الأمنية في النظام الإيراني الذي يرعى الحزب، وشكوكًا حول بقاء نصر الله على قيد الحياة، خاصة بعد دفنه سرًا وعدم تشييع جثمانه. كما ترك مقتله سؤالًا أعمق حول مصير الصراع الإسرائيلي الإيراني الذي وصل إلى ذروته، خاصة بعد محاولة الاحتلال تقليم أذرع إيران في المنطقة، سواء باغتيال قادة المقاومة ورموز حزب الله، أو تدمير بنيتها التحتية في سوريا ولبنان والعراق، كما تزعم إسرائيل.

إسقاط تمثال حافظ الأسد

بعد خمسة عقود، أسقطت الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام، نظام آل "أسد"، وخلعوا نجله بشار الذي فر هاربًا إلى موسكو من الحكم، ومن اللقطات التي لا تُنسى، لحظة إسقاط المتظاهرين تمثال حافظ الأسد وسط فرحة عارمة، في فعل جماعي عبر عن الانتصار على الاستبداد والقمع الذي عانى منه الشعب السوري طوال السنوات الماضية.

نتنياهو في الجولان

عقب الفرحة العارمة التي اجتاحت الشعب السوري ورواد "السوشيال ميديا" بعد الإطاحة ببشار الأسد، سادت حالة من القلق والتساؤلات حول التحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، خاصة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجولان، وإعلانه "انهيار" اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وعقده اجتماعًا أمنيًا، تلاه توغلات في الأراضي السورية.