سموحة يعاقب لاعبيه ماليا بعد الهزيمة من غزل المحلة

الأكثر قراءة
4 دول عربية تعلن دعمها للحكومة السورية الجديدة بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد
الحكومة تفرض قيود على استيراد السيارات الشخصية بدءا من الغد
فيديو.. أحمد عز يدعو الحكومة لإعادة فتح التوظيف بالجهاز الإداري: محتاجين جيل جديد
العربية للتصنيع تفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط بمصنع صقر للصناعات المتطورة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أعلن نادي سموحة عن اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق لاعبيه عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام غزل المحلة بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء بيان سموحة كالتالي: