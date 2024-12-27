سموحة يعاقب لاعبيه ماليا بعد الهزيمة من غزل المحلة

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أعلن نادي سموحة عن اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق لاعبيه عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام غزل المحلة بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان سموحة كالتالي: