 سموحة يعاقب لاعبيه ماليا بعد الهزيمة من غزل المحلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سموحة يعاقب لاعبيه ماليا بعد الهزيمة من غزل المحلة

الشروق
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:56 ص

أعلن نادي سموحة عن اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق لاعبيه عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام غزل المحلة بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان سموحة كالتالي:


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