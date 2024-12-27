سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على مسيرة المنتخب الجزائري خلال العام الحالي، عام 2024.

ونشر «فيفا» تقريرًا عن منتخب الجزائر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أكد فيه أن عام 2024 شهِد فيه عشاق كرة القدم الجزائرية فتراتٍ من القلق والترقب.

أوضح «فيفا» أنه مع بداية العام، لم تسر الأمور كما تشتهي الأنفس، حيث تراجعت النتائج، وتذبذب الأداء، مُلقيًا بظلال الشك على أحلام المستقبل، لكن سرعان ما انقشعت هذه الغيوم، ليُشرق نور الأمل من جديد، ويُعلن المنتخب عن عودته القوية، مُحققًا انتصاراتٍ أعادت الثقة للجماهير وأكدت أن "الخضر" قادرون على تجاوز الصعاب.

وشدد الاتحاد الدولي على أن حقبة مدرب محلي انتهت، وأخرى بدأت لرجل أجنبي، وبينهما تجددت أحلام محاربي الصحراء، من الخروج المؤسف من كأس أمم إفريقيا، والفشل في التأهل للمونديال الأخير، إلى تجدد أحلام زعامة إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم 2026.

وكتب «فيفا» في تقريره: «كانت بطولة أمم إفريقيا مطلع العام 2024 مخيبة للآمال تمامًا بالنسبة للمنتخب الجزائري، إذ ودّع البطولة، من دور المجموعات بعد تعادله بنتيجة 1-1 أمام أنغولا في الجولة الأولى من البطولة، وفي الجولة الثانية، تعادل أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-2».

وأضاف: «ورغم التعثر في أول مباراتين، ظل مصيره بيده، واحتاج للفوز أو التعادل مع موريتانيا في الجولة الأخيرة فقط للتأهل، إلا أنه لم يغتنم فرصة تعادل موزمبيق مع غانا وخروج غانا من حسبة أفضل ثوالث، وخسر أمام موريتانيا بنتيجة 1-0 في المباراة المقامة على ملعب السلام».

وأوضح فيفا أن هذه المرة هي الثانية على التوالي التي يخرج فيها منتخب الجزائر من دور المجموعات، كما أنه لم يحقق أي انتصار في أمم إفريقيا منذ الفوز على السنغال في نهائي 2019.. وعلى إثر هذا الخروج تمت إقالة المدير الفني لمحاربي الصحراء جمال بلماضي، ليأتي المدرب البوسنى فلاديمير بيتكوفيتش بديلًا عنه.

وتابع التقرير: «وضع فلاديمير بيتكوفيتش بصمته مبكرًا، إذ خاض المنتخب الجزائري مشوارًا قويًا فى تصفيات أمم إفريقيا 2025، محافظًا على سجله خاليا من الهزائم على مدار ست مباريات، وفرض نفسه كأحد أقوى المنتخبات على الإطلاق في البطولة، بعد سلسلة من النجاحات».

وواصل: «الأداء القوي في تصفيات أمم إفريقيا تكرر مرةً أخرى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ قدم المنتخب الجزائري آداءً قويًا للغاية، ضمن منافسات المجموعة السابعة وتصدر محاربو الصحراء المجموعة برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات».

وأتم التقرير: «الآن بعد مرور أربع جولات، يبدو أن المنتخب الجزائري أصبح على أعتاب انجاز تاريخي آخر بالوصول إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم، لتعويض الغياب الحزين عن النسختين الأخيرتين».

ومع نهاية 2024، يبدو أن العام الحالي أثر على تصنيف المنتخب الجزائري، وجعله يتراجع بعض الشيء، على عكس الطموحات التي لازمت محاربي الصحراء مع انطلاق العام 2024، حيث انتظروا أن ينتهي العام بإنجازات لم تتحقق.

فمع نهاية 2023 تواجد في المركز (30 عالميًا) برصيد 1520.26 نقطة، ومع نهاية العام الحالي اهتزت أرقامه بعض الشئ وتراجع إلى التصنيف رقم 37، برصيد 1495.85 نقطة.

يبدو أن المهمة ستكون صعبة، ولكن الرهان على عزيمة محاربي الصحراء في استعادة الأمجاد يبدو خيارًا منطقيًا وفقًا للمعطيات الحالية.