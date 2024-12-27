مقتل إسرائيلية إثر عملية الطعن قرب تل أبيب

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أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، دون ورود أنباء عن مصير المنفذ أو هويته.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الشرطة بأن منفذ عملية الطعن في هرتسيليا قرب تل أبيب من سكان الضفة الغربية، مؤكدة أنه لم تكن هناك إنذارات بشأنه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة فتحت تحقيقا في كيفية وصول منفذ العملية إلى هرتسليا رغم عمليات الجيش بطولكرم بالضفة، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة امرأة بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية عبر منصة "إكس" إنها أطلقت النار على منفذ العملية واعتقلته، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأظهرت صور بثت على منصات التواصل الاجتماعي مسعفين يحاولون إنقاذ المصابة.

كما أظهرت الصور عناصر من الشرطة يحيطون بشخص مصاب ملقى على الأرض يعتقد أنه منفذ الهجوم.