البيت الأبيض: المستشفيات ينبغي ألا تكون ساحة للقتال في غزة

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن قريبة من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكونها العقبة الرئيسية أمام الاتفاق.

وقال البيت الأبيض إن حماس ترفض التحرك لسد الخلافات للتوصل إلى اتفاق، واعدا بمواصلة العمل من أجل تحقيق اتفاق يسمح بوقف الحرب وإعادة الأسرى إلى إسرائيل، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وفيما يتعلق باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة، قالت واشنطن إن "المستشفيات ينبغي ألا تكون ساحة للقتال في غزة ولكن حماس تستعمل البنية التحتية المدنية".

وأضافت أن إسرائيل تواجه تهديدا من حماس، مبدية رغبتها في ألا تكون المستشفيات ساحة للقتال.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت اليوم الجمعة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد أن ارتكبت في محيطه مجزرة مروعة خلفت 50 شهيدا بينهم 5 من الكادر الطبي.



استهداف الحوثيين



وفي الشأن اليمني، قال البيت الأبيض إن واشنطن أضعفت قدرة الحوثيين على تهديد سفن الشحن، لكنهم أوضحوا أنهم يعتقدون أن الهجمات ضد القوات الأمريكية ستستمر.

وأضاف البيت الأبيض أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا على إسرائيل ويشنون عمليات ضدها، قائلا إن واشنطن ترغب في أن يشن الإسرائيليون عملياتهم في اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 153 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.