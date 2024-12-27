يستعد ليفربول لمواجهة وست هام، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره وست هام، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «لندن الأولمبي».

ويغيب دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، عن المواجهة المقبلة للريدز أمام وست هام، بسببب تراكم البطاقات.

وحصل سوبوسلاي على إيقاف محلي لمباراة واحدة، وذلك بعد حصوله على 5 إنذارات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتلقى سوبوسلاي إنذارًا في مباراة ليفربول أمس الخميس أمام ليستر سيتي، بعد 3 دقائق فقط من دخوله بالشوط الثاني، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الريدز (3-1).

هذا ووصل ليفربول إثر انتصار الأمس للنقطة 42 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع العلم بأن لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة، في المركز الـ14.