 انطلاق امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بكلية التجارة جامعة طنطا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بكلية التجارة جامعة طنطا

علاء شبل
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 5:54 م | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 5:54 م

انطلقت اليوم الجمعة، امتحانات العام الدراسي 2024 بكلية التجارة، جامعة طنطا، حيث تفقد الدكتور ياسر الجرف، عميد الكلية، سير العمل في أول أيام الامتحانات. جاءت الجولة لمتابعة الالتزام داخل اللجان، وضمان تواجد المراقبين والملاحظين بشكل كامل.

رافقه خلال الجولة الدكتورة دينا عبد الهادي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وحسن سيرها.

وأكد الدكتور الجرف على ضرورة الالتزام بتعليمات الامتحانات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

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