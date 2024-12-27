هيوستن روكتس يتخطى بيليكانز في دوري السلة الأمريكي

سجل جالين جرين 30 نقطة في أقل من 30 دقيقة على أرض الملعب، ليقود فريقه هيوستن روكتس للفوز بنتيجة 128-111 على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز، مساء الخميس، في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة.

وأحرز فريد فان فليت 7 رميات ثلاثية، مسجلا 25 نقطة لصالح روكتس، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، وكذلك فوزه السادس في لقاءاته السبع الأخيرة بالمسابقة، متقدما للمركز الثاني في ترتيب القسم الغربي للمسابقة.

وأضاف كام ويتمور 27 نقطة، في حين سجل زميله ألبيرين سانجون 10 نقاط واستحوذ على 13 متابعة تحت السلة لروكتس، الذي تقدم بفارق 30 نقطة في الشوط الثاني، وأراح لاعبيه الأساسيين في معظم فترات الفترة الرابعة، عقب اطمئنانه على تحقيق الفوز.

في المقابل، سجل تري مورفي 21 نقطة لصالح بيليكانز، الذي خسر مباراته الثامنة على التوالي في البطولة، و17 من إجمالي 18 مباراة.

وأسفرت نتائج باقي المباريات التي أقيمت في ذات المرحلة، عن فوز واشنطن ويزاردز على ضيفه شارلوت هورنيتس بنتيجة 113-110، وميامي هيت على مضيفه أورلاندو ماجيك 89-88، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه إنديانا بيسرز 120-114، وأتلانتا هوكس على ضيفه شيكاغو بولز 141-133.

كما تغلب بروكلين نتس على مضيفه مليواكي بكس 111-105، وممفيس جريزليس على ضيفه تورنتو رابتورز 155-126، وبورتلاند ترايل بليزيرز على ضيفه يوتا جاز 122-120، وديترويت بيستونز على مضيفه ساكرامنتو كينجز 114-113.