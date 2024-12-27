 جوارديولا يكشف سبب التعادل مع إيفرتون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوارديولا يكشف سبب التعادل مع إيفرتون

الشروق
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:53 ص

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن ناديه بات مضطرا للبحث عن تعزيزات في الميركاتو الشتوي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "الحقيقة هي أننا طوال الموسم نعاني من الكثير من الإصابات وهذه مشكلة".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بضم لاعب في الوقت الحالي، بل يتعلق بضم لاعب لمدة 3 أو 4 أو 5 سنوات مقبلة، وهذا ليس بالأمر السهل في بعض الأحيان، في فترة الانتقالات الشتوية، لا يكون الأمر سهلا".

وأكمل مدرب مانشستر سيتي: "لكنني أعتقد أنه لا مفر من محاولة دخول الميركاتو، لأن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة".

وأنهى: "الأمر لا يتعلق الآن أو هذا الأسبوع فقط، بل لفترة طويلة، بالطبع، يتعين علينا التحدث مع النادي والنادي هو الذي سيقرر".


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