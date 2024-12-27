لوبيتيجي يزف نبأ سارا لجماهير وست هام بشأن فابيانسكي

كشف جولين لوبيتيجي مدرب وست هام، أن حارسه لوكاس فابيانسكي، كان واعيا وتحدث بعد خروجه من الملعب، إثر تعرضه لاصطدام قوي خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللندني 1-0 على مضيفه ساوثهامبتون في البريميرليج،

وتعرض فابيانسكي لإصابة في الدقيقة 29 بعد أن أبعد ركلة ركنية بقبضة يده من أمام ناثان وود لاعب ساوثهامبتون، واحتاج إلى 7 دقائق من الرعاية الطبية قبل أن يخرج من ملعب المباراة على محفة.

وبينما كان الحارس يرتدي قناع أكسجين أثناء مغادرته الملعب، أكد لوبيتيجي أنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى وظل بملعب سانت ماري، الذي استضاف المباراة.

وتحدث لوبيتيجي عن فابيانسكي قائلا "لقد تعرض لضربة قوية حول الرأس والرقبة، ولم يكن مدركا بشكل كامل لتصرفاته. لحسن الحظ، الأخبار تشير إلى أنه يتحدث ويقظ، إنه واع".

أضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "لقد تحدثت معه. يقول الأطباء إنه يشعر بتحسن وبصحة جيدة. أنا متفائل بشأن حالته".

أتم "لقد أظهر أنه استعاد وعيه إلى حد ما. أنا لست خائفًا. لقد كنا نشعر بالخوف، لكنه الآن في حالة أفضل، وهذا شعور إيجابي لأننا كنا قلقين".

يشار إلى أن وست هام رفع رصيده إلى 23 نقطة، محتلا المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.