ضيف استثنائي لأرسنال في مواجهة إبسويتش تاون

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استضاف نادي أرسنال نجمه السابق، الإسباني سانتي كازورلا، وذلك على هامش مباراة الفريق ضد إبسويتش تاون في ختام الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويتقابل أرسنال مع إبسويتش تاون ضمن منافسات البريميرليج سعيا لتحقيق الفوز الذي يعيده إلى وصافة الترتيب مستغلا تعثر تشيلسي.

وظهر كازورلا في ملعب الإمارات حيث لاقى ترحيباً خاصا من جماهير النادي اللندني والذي دافع عن ألوانه في الفترة من 2012 وحتى 2018.

ولعب النجم الإسباني الدولي السابق مع أرسنال 180 مباراة سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 44 أخرى وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين ومثلهما في الدرع الخيرية.