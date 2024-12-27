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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية مركبة شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة آخرين.

وأوضحت القسام أن أحد مقاتليها فجّر نفسه بقوة إسرائيلية من 5 جنود، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

كما قالت إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين ضمن قوة أخرى تقدمت نحو تل الزعتر، مشيرة إلى أنه تم استهداف تلك القوة بقنابل يدوية صهيونية الصنع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تدمير آلية عسكرية للاحتلال أثناء توغلها جنوب أبراج العودة في بيت حانون.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في معارك وسط وشمالي قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إن وحدات من الجيش دمرت نفقا تحت الأرض يمتد عشرات الأمتار في منطقة جباليا ومبنى يستخدم لتصنيع المتفجرات وعددا من الأسلحة والسترات ومعدات عسكرية تابعة لحركة حماس.

ويشهد قطاع غزة تصاعدا في عمليات استهداف جنود الاحتلال منذ إعلانه في 6 أكتوبر الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".