انقطاع مياه الشرب عن رأس البر غدًا لمدة 6 ساعات ضمن خطة تطوير الخدمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة رأس البر غدًا السبت الموافق 28 ديسمبر، لمدة 6 ساعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية بمحطات المياه.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تتضمن الإحلال والتجديد لخطوط المياه الرئيسية بقطري 300 مم و600 مم عند مدخل رأس البر، وذلك في إطار التجهيزات لرصف الطريق. وناشدت الشركة المواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع التأكيد على عودة المياه فور انتهاء الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي في رأس البر والمناطق المجاورة، بهدف رفع كفاءة الخدمة وضمان استمرارية تدفق المياه بجودة عالية.

كما أوضحت أن صيانة الخطوط القديمة تأتي كجزء من استراتيجية المحافظة لتحديث الشبكات المتآكلة التي أثرت على ضغط المياه وجودتها. وأكدت الشركة التزامها بإنجاز الأعمال في الوقت المحدد لتقليل تأثير الانقطاع على حياة المواطنين.

وأكد البيان أن الشركة خصصت خطوط اتصال مباشرة لتلقي أي استفسارات أو بلاغات تتعلق بالخدمة، بما يعكس حرصها على تقديم أفضل خدمة ممكنة وتحقيق رضا العملاء.