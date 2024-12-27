نال العقاب الأصلع الأمريكي لقب الطائر الوطني للولايات المتحدة أخيرا بعد قرنين ونصف من ظهوره على الأختام الرسمية وبعض الأعلام دون امتلاك اللقب لفترة طويلة، فهو أكبر الجوارح الصيادة بالولايات المتحدة والأكثر انتماء فنادرا ما يتواجد خارج قارة أمريكا الشمالية، ولكن ذلك النسر الضخم لديه المزيد من الخبايا في حياته التي تجعل منه ملكا متوجا في سماء الولايات المتحدة.

وتسرد جريدة "الشروق" أهم المعلومات عن النسر الأصلع، الطائر الوطني الجديد للولايات المتحدة الأمريكية وتفاصيل وصفه وأساليب صيده وطيرانه وذلك نقلا عن المتحف الجيولوجي لجامعة ميتشيجان وكتاب جوارح العالم ودائرة معارف طيور أمريكا الشمالية.

ليس بأصلع

يعتبر لقب الصلع من الألقاب الخاطئة للنسر الأصلع؛ إذ يبدو كذلك لوجود الريش الأبيض على رأسه وهو ما يميزه، ويملك جسما بنيا داكنا بينما يكسوا الريش الأبيض كل من ذيله ورأسه بينما تتلون قدميه ومنقاره ومحاجر عينيه بالأصفر الواضح.

يعتبر النسر الأصلع أكبر الطيور المفترسة بالولايات المتحدة وساعده بنيل لقبه وزنه البالغ 6 كيلو جرام وعرض جناحيه الذي يفوق المترين وطوله الذي يصل لمتر مع العلم، أن إناث النسر الأصلع أكبر من الذكور بـ25% كحال سائر الجوارح التي تفوق أحجام الإناث منها الذكور.

بطل الطيران الشراعي وقناص لا يشق له غبار

يمتاز العقاب الأصلع بذكائه الذي يساعده على توفير أكبر قدر من الطاقة ويبدو ذلك في أسلوب طيرانه حيث يعتمد على تيارات الهواء الساخن الصاعدة والباردة الهابطة للطيران مع القليل من تحريك أجنحته ليختار التيار المناسب ليحركه دون بذل مجهود.

ويعتمد النسر الأصلع على صيد الأسماك بسرعة انقضاض تبلغ الـ160 كيلو متر بالساعة يهبط فيها بشكل رأسي على الفريسة داخل المياه وفي أحيان أخرى يوفر المجهود ويسرق الأسماك من الطيور البحرية الأخرى.

طائر لديه انتماء

يعرف النسر الأصلع بتوطنه للولايات المتحدة وندرة هجرته خارج أمريكا الشمالية بينما تتواجد معظم النسور الصلعاء بمنطقة ألاسكا المتجمدة وقد يهاجر جنوبا منها خلال فترات تجمد البحيرات وصعوبة استخراج السمك منها.

العائد من الانقراض

تغلب النسر الأصلع على شبح الانقراض إذ انخفضت أعداده من نصف مليون نسر خلال القرن الـ17 لبضع مئات فقط خلال الخمسينيات، وذلك لعدة أسباب منها مبيدات الدي دي تي التي تضعف قدرة النسر على إنتاج البيض السليم وكذلك حالات التسمم عند أكله للجيف المقتولة بالخرطوش.

وتسبب حجم النسر الأصلع في جلب التهم له بخطف الأطفال والمواشي رغم كونه طائر آكل للسمك؛ ما تسبب بإقدام كثيرين على قتله، وبحسب مجلة بابليك ساينس تم قتل 70 ألف نسر خلال العشرينيات على يد صيادين.

أعداء النجاح

واجه النسر الأصلع في مسيرته نحو لقب الطائر الوطني نوع من المعارضة، إذ أن الفكرة مطروحة منذ القرن الـ18 ولكن الأب المؤسس لأمريكا بنيامين فرانكلين عارض اتخاذ النسر الأصلع رمزا وطنيا لأمريكا، فبحسب قوله إن ذلك طائر جبان ولصوصي وقد كان فرانكلين يحبذ ترشيح الديك الرومي طائرا وطنيا بدلا من النسر.