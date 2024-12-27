البرلمان العربي: حرق الاحتلال لمستشفى كمال عدوان جريمة جديدة ضد الإنسانية

أدان البرلمان العربي حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه، مؤكدًا أنه جريمة جديدة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكًا سافرًا للقانون الإنساني الدولي، وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد البرلمان العربي على أن إمعان

الاحتلال وإصراره على التدمير الكلي والتام للمنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة، يأتي نتيجة الصمت الدولي المخزي على ما يرتكبه من جرائم.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسىولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية في الوقف الفوري لهذه الجرائم، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.