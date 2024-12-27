 إصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن قرب تل أبيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن قرب تل أبيب

وكالات
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 10:51 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة امرأة بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية عبر منصة "إكس" إنها أطلقت النار على منفذ العملية واعتقلته، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأظهرت صور بثت على منصات التواصل الاجتماعي مسعفين يحاولون إنقاذ المصابة.

كما أظهرت الصور عناصر من الشرطة يحيطون بشخص مصاب ملقى على الأرض يعتقد أنه منفذ الهجوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في البداية بوجود معلومات عن إصابات جراء إطلاق نار في هرتسليا.

وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي تستهدف مستوطنين وجنودا إسرائيليين، ويقول الفلسطينيون إن هذه العمليات رد على الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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