 أرقام سلبية لمانشستر سيتي بعد التعادل مع إيفرتون - بوابة الشروق
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أرقام سلبية لمانشستر سيتي بعد التعادل مع إيفرتون

الشروق
نشر في: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2024 - 12:44 ص

تعادل فريق مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت هذه المباراة أرقاما سلبية لمانشستر سيتي جاءت كالتالي:

الاستحواذ: 66% لمانشستر سيتي مقابل 34% لـ إيفرتون.

الأهداف المتوقعة: 2.02 لمانشستر سيتي مقابل 0.62 لـ إيفرتون.

فرص خطيرة: 4 لمانشستر سيتي مقابل فرصة واحدة لـ إيفرتون.

إجمالي التسديدات: 24 تسديدة لمانشستر سيتي مقابل 8 لـ إيفرتون.

الركنيات: 8 لمانشستر سيتي مقابل 5 لـ إيفرتون.

التمريرات: 638 تمريرة لمانشستر سيتي مقابل 316 لـ إيفرتون.

مانشستر سيتي وقع في فخ التعادل للمرة الرابعة هذا الموسم، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب بريميرليج بـ28 نقطة.

بينما حصد إيفرتون نقطة التعادل للمباراة الثالثة تواليًا، والثامنة هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الـ15.


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