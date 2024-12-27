حصاد المجلس الأعلى للثقافة في عام 2024

نظم المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أشرف العزاوي، من خلال إداراته ولجانه المتعددة، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، بلغت ما يقرب من 700 فعالية، شملت ندوات تثقيفية، ومبادرات توعوية، ومسابقات.

إلى جانب تنظيم حفل لتكريم 116 من الحاصلين على جوائز الدولة في الفترة من 2019 إلى 2024، وتنظيم النسخة الرابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير وتوزيع جوائزها على 34 فائزًا، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية.

كما أطلق المجلس مبادرة "دوائر الإبداع (CREATIVE CIRCLES)"، والتي استفاد منها 50 متدربًا، بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في محافظات شمال الصعيد بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

المركز القومي لثقافة الطفل

نظم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة المقدمة للطفل، بواقع ما يزيد على 2000 فعالية.

تنوعت الأنشطة بين ندوات تثقيفية تناولت موضوعات مثل: التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية، الأخلاق البيئية وكيفية الحفاظ على البيئة، حكايات الانتصار، حقوق الطفل، اليوم العالمي للوالدين، التربية الإيجابية للأطفال، الغذاء الصحي والأطعمة المصنعة.

كما شملت الأنشطة ورشًا لتنمية مهارات أبناء ذوي الهمم، والمشاركة في الملتقيات المحلية والدولية المرتبطة بالطفل، وتقديم مجموعة من العروض والحفلات الفنية المتنوعة، الورش الأدبية، الألعاب الرياضية، والورش التدريبية.

واهتم المركز بالمشاركة الجادة في الاحتفالات بالأيام العالمية والمحلية والمناسبات القومية، مع تنظيم المسابقات والمبادرات الفنية والأسابيع الثقافية المتنوعة للطفل محليًا ودوليًا. كما نظم عددًا كبيرًا من القوافل الثقافية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات معنية بالطفل في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية والحدودية.