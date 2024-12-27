بطل سوري في الفروسية يروي محنة السجن بعد فوزه على شقيق بشار الأسد

روى بطل سوري سابق في رياضة الفروسية كيف سُجن وتعرض للتعذيب لمدة 21 عامًا بعد فوزه على شقيق بشار الأسد الأكبر في مسابقة.

تحدث عدنان قصار، الذي كان ذات يوم شخصية مشهورة في المشهد الرياضي في البلاد، إلى قناة سكاي نيوز البريطانية عن محنته لأول مرة بعد سقوط نظام عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عامًا.

فاز بميداليات ذهبية متعددة وقاد فريق الفروسية الوطني في أواخر الثمانينيات، وبلغت مسيرته ذروتها في عام 1993 في بطولة الفروسية الدولية الثالثة في اللاذقية، حيث ضمن أداءه الخالي من العيوب الفوز للفريق.

كان قصار صديقًا مقربًا لباسل الأسد، لكن الإنجاز أثار غضب زميله الفارس، الذي تعثر أثناء المنافسة.

كان باسل الوريث الواضح للرئاسة السورية قبل وفاته في حادث سيارة في عام 1994 ما أدى إلى عودة شقيقه بشار الأسد من لندن، حيث كان يعمل طبيب عيون، لتلقي التدريب لتولي الرئاسة عندما توفي والده.

قال: "حملني الحشد على أكتافهم. كانت لحظة من الفرح الخالص، ولكن بالنسبة لباسل، لم يكن الأمر نفسه. كان ذلك اليوم بمثابة بداية كابوسي".

بعد وقت قصير من الحدث، تم القبض على عدنان بناءً على اتهامات غامضة، قال إنها ملفقة نتيجة لاستياء باسل.

وروى كيف تحول احتجازه إلى محنة مطولة اتسمت باستجوابات وحشية وسنوات من الإيذاء البدني والنفسي.

وقال: "لقد تم احتجازي تحت الأرض لمدة ستة أشهر، وضربت باستمرار، واستجوبت بلا نهاية".

ثم نُقل إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة، الملقب بـ "المسلخ البشري"، حيث قال "ازداد التعذيب سوءًا".

وقال عدنان إن معاملته أصبحت أكثر قسوة بعد وفاة باسل.

وأضاف: "لقد ألقوا اللوم عليّ في وفاته. وفي كل عام في ذكرى وفاته، تشتد حدة التعذيب".

كما احتُجز لمدة سبع سنوات ونصف في سجن تدمر، الذي يشتهر أيضًا بظروفه اللاإنسانية.

ويتذكر: "لقد ثقبوا أذني ذات صباح وكسروا فكي في المساء"، قائلاً إن أفعالًا بسيطة مثل الصلاة قوبلت بعقوبة شديدة.

وقال: "لقد جلدوني ألف جلدة بسبب الصلاة. وتمزقت قدماي، وانكشفت عظامي".

أثار العديد من الناشطين قضيته مرارًا وتكرارًا بعد اندلاع الثورة السورية، التي طالبت بإنهاء حكم عائلة الأسد.

ولكن على الرغم من المناشدات الدولية، تم استبعاد اسمه مرارًا وتكرارًا من مراسيم العفو الصادرة أثناء سجنه.

وأخيرًا، أُطلق سراح عدنان في 16 يونيو 2014 بعد ضغوط متواصلة من جانب جماعات دولية، بعد نحو 22 عامًا من اعتقاله.

وحتى الآن، ظل صامتًا بشأن سجنه، خوفًا من أن تؤدي أي محاولة لمشاركة قصته إلى إعادة اعتقاله والعودة إلى السجن، لكنه تحدث بعد الإطاحة بالأسد كرئيس لسوريا.

وأضاف: "بعد سنوات من السجن والتعذيب والظلم، أطاحت الثورة أخيرًا بالنظام الدكتاتوري".