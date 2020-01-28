 اليونان تطرح سندات لأجل 15 عاما لأول مرة منذ الأزمة المالية - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يناير 2020 2:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

اليونان تطرح سندات لأجل 15 عاما لأول مرة منذ الأزمة المالية

علم اليونان
علم اليونان
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 2:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 2:03 م

أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن اليونان تعتزم طرح سندات لأجل 15 عاما لأول مرة منذ وقوعها في أزمة مالية منذ عقد.

وتعتزم الحكومة جمع نحو 2 مليار إلى 5ر2 مليار يورو ( 2ر2 مليار إلى 75ر2 مليار دولار) من خلال هذا الطرح، على أن تبلغ نسبة العائدات أقل من 2%.

ويذكر أن الأزمة الاقتصادية اضطرت اليونان لطلب ثلاثة حزم إنقاذ دولية. وقد انتهت آخر حزمة إنقاذ في أغسطس 2018، ولكنها عادت للأسواق المالية قبل ذلك الموعد.

ويُذكر أن السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام تبلغ عائداتها 16ر1 %، مقارنة بـ35% خلال الأزمة المالية.

ويشار إلى رفع التصنيف الائتماني لليونان خلال الأسبوع الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك