اليونان تطرح سندات لأجل 15 عاما لأول مرة منذ الأزمة المالية

أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن اليونان تعتزم طرح سندات لأجل 15 عاما لأول مرة منذ وقوعها في أزمة مالية منذ عقد.

وتعتزم الحكومة جمع نحو 2 مليار إلى 5ر2 مليار يورو ( 2ر2 مليار إلى 75ر2 مليار دولار) من خلال هذا الطرح، على أن تبلغ نسبة العائدات أقل من 2%.

ويذكر أن الأزمة الاقتصادية اضطرت اليونان لطلب ثلاثة حزم إنقاذ دولية. وقد انتهت آخر حزمة إنقاذ في أغسطس 2018، ولكنها عادت للأسواق المالية قبل ذلك الموعد.

ويُذكر أن السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام تبلغ عائداتها 16ر1 %، مقارنة بـ35% خلال الأزمة المالية.

ويشار إلى رفع التصنيف الائتماني لليونان خلال الأسبوع الماضي.