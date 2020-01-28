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(د ب أ)

أكد متحدث باسم وزارة الصحة في ميونخ في وقت متأخر من مساء الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

والمصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا /نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونخ/.

وجاء في بيان صدر عن المكتب البافاري للصحة والأمن الغذائي أن الرجل في حالة مستقرة.

وأضاف أنه "يخضع للملاحظة من جانب فريق طبي وتم عزله".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في بافاريا إن خطر الإصابة بالنسبة لسكان الولاية الألمانية يتم النظر إليه على أنه ضئيل.

وتم إخطار الأشخاص الذين اختلطوا بالشخص المصاب، بأعراض المرض بشكل كامل والتدابير الصحية وكيفية انتشار الفيروس.

وتسبب الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 80 شخصا بالصين.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.



