تحرير 4560 مخالفة مرورية وحبس سائق لتعاطي المخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا من تحرير عدد 4560 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس سائق ضبط يتعاطى المخدرات اثناء القيادة، من بين 49 عينة تم سحبها، على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القرى والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير 4560 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي المركبات للمخدرات أثناء القيادة، تم سحب العينات من عدد 49 سائقا، وأسفرت نتيجة فحص العينات عن إيجابية عدد حالة واحدة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.