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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن ساديو ماني نجم الريدز سيغيب عن مواجهتي وست هام وساوثهامبتون في البريميرليج.

وقال المدرب الألماني: "لن يشارك ماني أمام وست هام وربما أمام ساوثهامبتون، بعد ذلك يجب أن يكون على ما يرام".

وأضاف:"ماني يعاني من تمزق عضلي بسيط، وهي إصابة ليست خطير لكنها كافية لإبعاده عن المشاركة، ولحسن حظنا أن إصابته ليست خطيرة".

وواصل:"سنخوض ثلاث مباريات خلال هذا الأسبوع، وهذا يعني أن ماني سيغيب عن هذه المباريات الثلاث".

وكان ماني قد تعرض لإصابة في مباراة الجولة الـ23 أمام ولفرهامبتون والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.