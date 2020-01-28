رئيس فيردر بريمن: كوفلت كان ولا يزال المدرب المناسب لنا

أكد فرانك باومان، الرئيس التنفيذي لنادي فيردر بريمن الألماني، تمسكه باستمرار فلوريان كوفلت، المدير الفني للفريق الذي يصارع الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري الألماني.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد"، قال باومان مساء اليوم الثلاثاء إن " فلوريان كان وسيظل المدرب المناسب بالنسبة لنا".

وعن الموقف المتأزم الذي يمر به الفريق في الوقت الراهن، قال باومان صاحب الـ44 عامًا محترف كرة القدم سابقا:" سنخرج سويا من هذا الموقف".

كان بريمن افتتح الدور الثاني من الدوري الألماني بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام هوفنهايم، ولم يحصد الفريق تحت قيادة كوفلت سوى 17 نقطة من 19 مباراة، كما أن نسبة أهدافه تعد ثاني أسوأ نسبة في الدوري إذ أن له 24 وعليه 44 هدفا.