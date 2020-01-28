 أمين الأمم المتحدة يتعهد بدعم خطة سلام على أساس حدود ما قبل 67 - بوابة الشروق
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أمين الأمم المتحدة يتعهد بدعم خطة سلام على أساس حدود ما قبل 67

رويترز
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:18 م

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان تلاه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يتعهد بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على التوصل إلى سلام قائم على قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية ورؤية الدولتين بناء على حدود ما قبل 1967.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا قبل شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير كانون الثاني 2017 دعا فيه إلى انهاء المستوطنات الإسرائيلية بتأييد 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.

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