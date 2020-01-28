المدعي العام الألماني: الإرهاب الإسلامي لم يُهزم بعد

(د ب أ)

قال المدعي العام الاتحادي الألماني بيتر فرانك، يوم الاثنين، إن "الإرهاب الإسلامي" لم يُهزم بعد ، رغم الانتصارات العسكرية الأخيرة ضد تنظيم داعش.

وأضاف فرانك في تصريحات أدلى بها بمدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا : "لم يكن داعش يتمتع بوضع احتكاري قط"، متابعا أن جذور الأيديولوجية الإسلامية أقدم بكثير، وأن تنظيم داعش "يحاكي ببساطة عددا لا يحصى من المنظمات المماثلة التي أرهبت وحاولت إخضاع مناطق بأكملها".

وذكر "تلك (المنظمات) وداعش توسع نطاق نفوذها بشكل متزايد في مناطق أخرى من العالم، والآن في جميع مناطق أفريقيا وآسيا تقريبا".

وأوضح أنه يتعين على ممثلي الادعاء ملاحقة "الإرهاب الإسلامي" بجدية ، سواء تم ارتكاب جرائم في ألمانيا أو على أراضي جيرانها الأوروبيين أو في أجزاء أخرى من العالم.

وقال فرانك إن قسم مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني فتح 663 تحقيقا جديدا في 2019، وهو عدد أقل من العام الماضي، من بينها 60% تتعلق بـ "الإرهاب الإسلامي" و وتم توجيه اتهامات في 13 قضية في شعبة الإرهاب.