محافظ قنا يناقش 500 طلب مقدم خلال اللقاء الجماهيري بنقادة

كتب - حمادة عاشور :

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده اليوم بمدينة نقادة حوالي 500 طلب مقدم من المواطنين وذلك في حضور العديد من القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية بالمحافطة.

أكد الداودي في بداية اللقاء علي الدور الذي تقوم به الدولة في الارتقاء بمستوي كافة الخدمات المقدمة للمواطن لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية موضحا انه تم رصد مبلغ 7مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية سوف يشعر المواطن بنتائجها خلال الفترة القادمة مؤكدا ان المواطن القنائي هو شريك اساسي في تنفيذ تلك المشروعات حيث تم عمل جلسات تشاورية مع المواطنين حول المشروعات ذات الاولوية والتي تمس احتياجاته للبدء في تنفيذها.

استمع الداودي الي شكوي كل مواطن علي حده مؤكدا انه لن يغادر القاعة حتي ينتهي من فحص كافة الطلبات المقدمه و ان خدمة المواطن القنائي تأتي علي قائمة اولوياته مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين كافة القيادات التنفيذية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين علي النحو المطلوب

وعلي هامش اللقاء قام كلا من مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ورئيسة الوحدة المحلية للمدينة بتقديم عرض حول مشروعات الخطة الاستثمارية وذكرا انه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة نقادة في منتصف فبراير المقبل وذلك بالتوازي مع اعمال توصيل الغاز الطبيعي التي تشهدها المدينة كما اضافا ان الخطة الاستثمارية للمدينة تضاعفت ثلاثة اضعاف عن سابقتها حيث تقدر ميزانية العام الجاري بحوالي 21 مليون جنيه في حين ان ميزانية العام الماضي كانت 7 مليون جنيه فقط وان الخطة شملت شراء معدات نظافة وعمل تغطية وتكاسي للترع ورصف وانارة طرق واحلال وتجديد احدي جناحي مبني الوحدة المحلية بالإضافة الي استكمال موقف سيارات نقاده الجديدة .