قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بشأن خطة السلام، هي "صفعة العصر"، مؤكدًا: "سنعيدها صفعات إن شاء الله وفي المستقبل".

وأضاف في كلمة بمؤتمر صحفي ردًا على خطة السلام الأمريكية، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيلها مساء الثلاثاء: "بعدما سمعنا الكلام الهراء من البداية إلى النهاية، نقول لا وألف لا لصفقة العصر".

وتابع: "نعتبر أن هذه الصفقة هي نهاية مشروع وعد بلفور، وهي النهاية التي كانوا يقصدون من وراء وعد بلفور الوصول إليها".

واستطرد: "الوعد يقول وطن قومي لليهود في فلسطين، وبالنسبة للسكان الموجودين بالصدفة في هذا البلد، يمكن

أن يتمتعوا بحقومق مدنية ودينية، والآن كشفوا عن وجههم وحقيقتهم وعادوا إلى البداية إلى عام 1917 ليطبقوا كل ما أرادوا في عام 2020".

وأكد أن "هذه هي صفقة العصر، التي تستند إلى وعد بلفور الذي صنعته أمريكا وبريطانيا".