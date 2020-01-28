 ماليزيا تعلق مؤقتا تأشيرات السياح من ووهان وهوبي الصينيتين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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ماليزيا تعلق مؤقتا تأشيرات السياح من ووهان وهوبي الصينيتين بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:18 ص

قررت الحكومة الماليزية تعليق جميع خدمات التأشيرات للسياح الصينيين من مدينة "ووهان" ومقاطعة "هوبي" مؤقتاً إثر آخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في بيان له وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء، بأن الخدمات المعلقة تشمل تسهيلات بدون التأشيرة والتأشيرة عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية والتأشيرات اليدوية.

وأشار البيان إلى أن قرار تعليق جميع خدمات التأشيرات للسياح الصينيين يدخل حيز التنفيذ على الفور على أن يتم استعادتها عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، موضحا أن وزارة الخارجية الماليزية سوف تنسق تنفيذ القرار مع الحكومة الصينية.

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